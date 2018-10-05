В столице появятся новые автобусы и трамваи

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" анонсировало новый тендер на закупку трамваев и автобусов для украинской столицы. Соответствующие объявления размещены на сайте ProZorro.
Отмечается, что на расширение подвижного состава будет потрачено 576 млн грн. Столичные власти планируют закупить 10 трамваев за 430 млн грн, и 25 автобусов – 146 млн грн.
В компании рассказали, что новые трамваи будут оснащены аудиосистемой с электронным информатором и системой видеонаблюдения. Что касается автобусов, то в соответствии с техзаданием длина автобуса должна составлять не менее 11,9 метра, а год выпуска не позже 2018 года.
Новый транспорт должен быть поставлен в столицу до конца 2019 года.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве ограничен движение транспорта на одном из направлений по мосту им. Патона в связи с ремонтными работами. Как отмечается, в период выполнения ремонтных работ по монолитной железобетонной плиты пролетного сооружения моста имени Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепр.