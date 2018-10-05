13:34 05.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205083:nastya

В столице появятся новые автобусы и трамваи

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" анонсировало новый тендер на закупку трамваев и автобусов для украинской столицы. Соответствующие объявления размещены на сайте ProZorro.

В столице появятся новые автобусы и трамваи

Отмечается, что на расширение подвижного состава будет потрачено 576 млн грн. Столичные власти планируют закупить 10 трамваев за 430 млн грн, и 25 автобусов – 146 млн грн.

В компании рассказали, что новые трамваи будут оснащены аудиосистемой с электронным информатором и системой видеонаблюдения. Что касается автобусов, то в соответствии с техзаданием длина автобуса должна составлять не менее 11,9 метра, а год выпуска не позже 2018 года.

Новый транспорт должен быть поставлен в столицу до конца 2019 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве ограничен движение транспорта на одном из направлений по мосту им. Патона в связи с ремонтными работами. Как отмечается, в период выполнения ремонтных работ по монолитной железобетонной плиты пролетного сооружения моста имени Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепр.


Поделиться
Читайте также:
 
Индии грозит экономический кризис "Защитим наших пчел от отравления": протестующие страйкуют под Кабмином – ФОТО, ВИДЕО Умер украинский баскетболист Григорий Хижняк Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив