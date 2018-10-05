В столице появятся новые автобусы и трамваи

Отмечается, что на расширение подвижного состава будет потрачено 576 млн грн. Столичные власти планируют закупить 10 трамваев за 430 млн грн, и 25 автобусов – 146 млн грн.

В компании рассказали, что новые трамваи будут оснащены аудиосистемой с электронным информатором и системой видеонаблюдения. Что касается автобусов, то в соответствии с техзаданием длина автобуса должна составлять не менее 11,9 метра, а год выпуска не позже 2018 года.

Новый транспорт должен быть поставлен в столицу до конца 2019 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве ограничен движение транспорта на одном из направлений по мосту им. Патона в связи с ремонтными работами. Как отмечается, в период выполнения ремонтных работ по монолитной железобетонной плиты пролетного сооружения моста имени Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепр.