14:39 05.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ограничили движение транспорта по мосту Патона

В Киеве ограничено движение транспорта на одном из направлений по мосту им. Патона в связи с ремонтными работами. Подготовительный процесс будет  продолжаться до восьмого октября.

В Киеве ограничили движение транспорта по мосту Патона

Об этом сообщается на странице "Киевавтодора" в Facebook.

Как отмечается, в период выполнения ремонтных работ по монолитной железобетонной плиты пролетного сооружения моста имени Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепр.

"Работы планируется завершить до 05:00 8 октября", - говорится в сообщении.

В то же время будут продолжаться работы на втором участке - под пролетным строением моста, поэтому ограничение движения в первой полосе на втором участке будет продолжаться.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на эти выходные в центре будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением в столице 6-7 октября 9th Wizz Air Kyiv City Marathon 2018. 


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