В Киеве образовались огромные пробки - ФОТО

Затруднение движение общественного транспорта наблюдаются на Подоле, Оболони, Куреневке, Печерске, Большой Окружной дороге, Набережном шоссе, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, ул. Дегтяревской, в районе "Лукьяновки", на бульваре Тараса Шевченко.

Автомобильный транспорт "простаивает" на ул. Набережно-Луговой, ул. Новоконстантиновской, в районе Бессарабской площади, на Крещатике, бульваре Дружбы Народов, Голосеевском проспекте, в районе "Теремков", ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, в районе станции метро "Почайная".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на улице Телиги трамвай №12 временно меняется график движения.