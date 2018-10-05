В Киеве образовались огромные пробки - ФОТО

По состоянию на 20:00 в столице зафиксирован 6-балльный уровень пробок. Об этом Google Maps.
Затруднение движение общественного транспорта наблюдаются на Подоле, Оболони, Куреневке, Печерске, Большой Окружной дороге, Набережном шоссе, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, ул. Дегтяревской, в районе "Лукьяновки", на бульваре Тараса Шевченко.
Автомобильный транспорт "простаивает" на ул. Набережно-Луговой, ул. Новоконстантиновской, в районе Бессарабской площади, на Крещатике, бульваре Дружбы Народов, Голосеевском проспекте, в районе "Теремков", ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, в районе станции метро "Почайная".
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на улице Телиги трамвай №12 временно меняется график движения.