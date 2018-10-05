В Киеве машина скатился в реку, водитель погиб - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель машины. Как сообщает главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы, инцидент произошел около 11 часов утра на улице Днепровская набережная в Дарницком районе.

На место происшествия прибыло дежурное отделение и спасатели и водолазов. При помощи снаряжения спасатели достали автомобиль и обнаружили в нем тело погибшего водителя 1959 года рождения. Его пытались реанимировать 40 минут, однако спасти его не удалось

Автомобиль находился на расстоянии 25 метров от берега и на глубине шести метров.

При этом очевидцы рассказали, до погибший рыбачил, а его товарищ рассказал он отошел на несколько метров в сторону и увидел, что автомобиль покатился в реку. Мужчина не совершал попыток выбраться. По словам медиков, он мог уснуть либо ему стало плохо.

Причины трагедии сейчас устанавливают в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 4 октября на Борщаговк автомобиль Chery упал в оставленную ремонтниками яму на дороге.

Иномарка угодила двумя колесами в не заасфальтированный квадратный участок дороги.