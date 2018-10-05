Стало известно, как будет выглядеть главная елка страны

Соответствующую информацию сообщил организатор новогодних празднований в Киеве и основатель проекта "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий. По его словам, в этом году ее высота будет максимально 25 метров.

Главный организатор не стал раскрывать весь стиль нового года, однако подчеркнул, что все уже продумано вплоть до стаканчиков для горячих напитков.

"Уже определились со стилем оформления новогоднего городка. На стаканчиках для горячих напитков будут изображены красивые пингвины и медведи", - добавил основатель проекта "Folk Ukraine.

Что касается точек по продаже сувениров, разных изделий, а также фуд-корта, то уже 90% мест на трех локациях в Киеве, где будут проходить новогодние празднования, заняты партнерами. В этом году темой главного рождественского городка страны в Киеве будет "Северное сияние".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве торжественное открытие Фестиваля хризантем. Выставка начнет работать в 12 часов дня на Певческом поле. Певческое поле превратится в концертный зал, который объединит различные музыкальные жанры на Фестивале хризантем.