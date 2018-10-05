Куда сходить на выходных 6-7 сентября - ФОТО

Kyiv Food and Wine Festival

Когда: 6 – 7 октября, 11:00 – 22:00

Где: ВДНГ, проспект Академика Галушкова, 1

Стоимость: 80 грн

Вкусное вино, яркие развлечения и хорошая компания – это рецепт идеальных выходных и главные составляющие Kyiv Food and Wine Festival. Тема 11-го фестиваля – сыр и вино. Поэтому стоит рассчитывать не только на огромный выбор вина, но и чрезвычайно разнообразный и масштабный сырный фудкорт от лучших локальных производителей! Этот фестиваль откроет для нас все то, чего мы не знали о вине: как открывать бутылку игристого традиционным гусарским способом, как победить в знаменитом устричном батле, как правильно топтать виноград в деревянных бочках и, конечно, как лучше сочетать сорта вин и сыров. Традиционно отдыхать можно будет в лаунж-зонах, фотографироваться на многочисленных фотозонах, пристроить деток в детской зоне и оторваться на музыкальной сцене.

Концерт Kozak System

Когда: 7 октября, 20:00

Где: Docker Pub, улица Богатырская, 25

Стоимость: 200 – 300 грн

За выходные нужно хотя бы раз хорошенько оторваться. Ведь даже компьютер не может работать долго без перезагрузки. Концерт украинская рок-группы Kozak System – это всегда встряска, и в физическом, и в эмоциональном смысле. Эти парни известны далеко за пределами страны. Именно они представляют современную украинскую музыку на европейских и мировых фестивалях. За шесть лет существования коллектив выдал четыре самобытных пластинки и выступили в 18 странах мира. Наверняка их энергии хватит еще очень надолго. И хотелось бы 7 октября от нее немного зарядиться.

Большая украинская свадьба

Когда: 6 – 7 октября, 10:00-22:00

Где: Контрактовая площадь

Стоимость: вход свободный

Готовьтесь, она идет к вам! Она – Большая Украинская Свадьба! Тюки сена, тыквы, яблоки, цветы – и это еще не все: колоритные фотозоны, яркие костюмы, насыщенная развлекательная программа, музыка и концерты. Громкое закрытие фестивального сезона, все самое лучшее от #madeinukraine - для вас!

Праздник еды на Воздвиженке

Когда: 6 – 7 октября,11.00-18.00

Где: ул. Воздвиженская, 21-23

Стоимость: вход свободный

Приглашаются взрослые и юные гурманы на двухдневный Праздник еды. В эти выходные в европейском квартале — Воздвиженке — будет царить атмосфера в стиле легендарного Taste of London: для вас будут работать международные команды с самостоятельными концептами. В гости ожидается испанец Хорхе де Анхель Молинер, хранитель рецептов настоящей паэльи; Ваня Шишкин, ресторатор, активист и пионер гастрономического стритфуда Москвы; команда Димы Борисова с презентацией новых деликатесных проектов. Часть прибыли будет отдана украинской армии и баготворительным фондам.

Тбилисоба на Андреевском спуске

Где: Киев, Андреевский спуск

Когда: 13:00

Стоимость: вход свободный

В субботу-воскресенье на Андреевском спуске пройдет 7-ой фестиваль Украино-Грузинской дружбы. В программе мероприятия, которое будет проводиться при поддержке Посольства Грузии в Украине, не просто гастрономический фудкорт, но и фешн-шоу, коллективный арт и винотеатр. Развлекать гостей будут грузинские музыканты.

Танцы со звездами

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 800-1000 грн.

7 октября будет уже седьмой прямой эфир популярного телевизионного шоу. В это воскресенье зрителей ждет интрига, ведь снова одна из пар покинет проект, а их осталось только 8. На прошлой неделе из проекта сенсационно ушла пара Аниты Луценко и Александра Прохорова, которые считались фаворитами. Кто “вылетит” из шоу на этот раз?

Мишель Анраде/Женя Кот либо Игорь Ласточкин/Илона Гвоздева, а может Руслан Сеничкин/Яна Цыбульская или Леся Никитюк/Максим Ежов, Иракли Макацария/Яна Заец? Продержутся ли в шоу Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин и Павел Вишняков/Юлия Сахневич. Начало в 19.30

9th Wizz Air Kyiv City Marathon 20

Где: Киев, Майдан Независимости

Стоимость: 250 - 1400 грн в зависимости от дистанции

На воскресенье запланирован уже девятый киевский марафонский забег. В программе забеги на 42, 21, 5 км, а также эстафета 3*10 км +1*12.195 км и благотворительный забег на 2 км. Можно поучаствовать и в семейном забеге, а детям предлагают пробежать 1000, 500 и 100 метров.