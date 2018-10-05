05:00 05.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Горячую воду киевлянам включат не раньше, чем через две недели, - Пантелеев

В Киеве горячей воды не будет еще как минимум две недели.

Горячую воду киевлянам включат не раньше, чем через две недели, - Пантелеев

Восстановить горячее водоснабжение смогут только после подписания мирового соглашения с "Нафтогаз". Это возможно только после 10 октября.

Такое мнение в четверг, 4 октября, высказал профильный заместителя городского голова столицы Петр Пантелеев. При этом он пояснил, что 10 октября состоится заседания суда и только после этого можно будет подписать это мировое соглашение.

И тогда можно будет возобновить поставки горячей воды и начать отопительный сезон, - цитирует слова Пантелеева пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Пантелеев также отметил, что текст мирового соглашения уже наработан и сейчас его согласовывают все заинтересованные стороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинское правительство обещает властям Киева решить вопрос с отсутствием горячей воды во многих домах столицы. Как утверждал 2 октября премьер-министр Украин Владимир Гройсман, до конца недели возможно реальное решение этого вопроса.


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