Горячую воду киевлянам включат не раньше, чем через две недели, - Пантелеев

Восстановить горячее водоснабжение смогут только после подписания мирового соглашения с "Нафтогаз". Это возможно только после 10 октября.

Такое мнение в четверг, 4 октября, высказал профильный заместителя городского голова столицы Петр Пантелеев. При этом он пояснил, что 10 октября состоится заседания суда и только после этого можно будет подписать это мировое соглашение.

И тогда можно будет возобновить поставки горячей воды и начать отопительный сезон, - цитирует слова Пантелеева пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Пантелеев также отметил, что текст мирового соглашения уже наработан и сейчас его согласовывают все заинтересованные стороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинское правительство обещает властям Киева решить вопрос с отсутствием горячей воды во многих домах столицы. Как утверждал 2 октября премьер-министр Украин Владимир Гройсман, до конца недели возможно реальное решение этого вопроса.