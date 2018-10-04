09:37 04.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице разогнали торговцев на Подоле - ФОТО, ВИДЕО

На столичном Подоле уже несколько лет подряд незаконно торговцы продают все от овощей до электроприборов. На днях коммунальные службы занялись этим вопросом, и силой разогнали торговцев и сломали их торговые места.

В столице разогнали торговцев на Подоле - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщают местные СМИ.

Отметим, что коммунальщики разломали доски и сложили все на большую кучу, для вывоза. А торговцам после разгрома просто милостиво разрешили собрать остатки товара.

Альтернативное решение

Взамен на торговлю вдоль улицы, купцам предложили перейти под крышу базара, где непомерная плата за аренду места.

Людям, которые много лет торговали на этих местах осталось только молча наблюдать, как дюжие представители коммунальных служб рушат их торговые места, срезают болгарками металлические каркасы.

"Здесь было мое торговое место — ларек среднего размера", — говорит один из владельцев торгового места.

"Сломали у меня на глазах. Сейчас собираю то, что от него осталось. Нас гонят под крышу базара, ноя столько не зарабатываю, чтобы платить плату за тамошнее место" – рассказывает продавщица.

Однако, некоторые смельчаки в знак протеста остались продавать нехитрый скарб прямо с земли.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство обороны Украины совместно с сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью и незаконной торговлей людьми.


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