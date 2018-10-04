В Киеве возле здания КГГА депутата облили зеленкой - ФОТО

Политика окружили около 50 молодых людей спортивной внешности, которые сегодня утром собрались перед администрацией. Как сообщают очевидцы, после инцидента они покинули здание и собрались на улице. При этом на собравшихся не было опознавательных знаков или символики.

В свою очередь в отделе коммуникации полиции столицы отметили, что дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о конфликте, во время которого неизвестные мужчины облили зеленкой депутата.

В результате инцидента в управление полиции доставили 19 человек. При этом в полиции имени пострадавшего депутата не указали, отметив только, что после проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

В свою очередь организация "Национальный корпус Киев" на своей страничке в Facebook подтвердила, что "встретили депутата Гусовского так, как он заслуживает".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главу Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную группа неизвестных лиц утром 1 июня 2018 года облила зеленкой в ее же квартире и под наблюдением сотрудника полиции. Об этом заявила Бережная в комментарии украинскому каналу. По ее словам, в 07:00 к ее квартире явилась группа неустановленных личностей, которые начали блокировать выход. Она добавила, что правоохранители приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали.