В Киеве возле здания КГГА депутата облили зеленкой - ФОТО

В четверг, 4 октября, в Киеве возле здании Киевской городской государственной администрации активисты облили зеленкой депутата Сергея Гусовского.
Политика окружили около 50 молодых людей спортивной внешности, которые сегодня утром собрались перед администрацией. Как сообщают очевидцы, после инцидента они покинули здание и собрались на улице. При этом на собравшихся не было опознавательных знаков или символики.
В свою очередь в отделе коммуникации полиции столицы отметили, что дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о конфликте, во время которого неизвестные мужчины облили зеленкой депутата.
В результате инцидента в управление полиции доставили 19 человек. При этом в полиции имени пострадавшего депутата не указали, отметив только, что после проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.
В свою очередь организация "Национальный корпус Киев" на своей страничке в Facebook подтвердила, что "встретили депутата Гусовского так, как он заслуживает".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, главу Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную группа неизвестных лиц утром 1 июня 2018 года облила зеленкой в ее же квартире и под наблюдением сотрудника полиции. Об этом заявила Бережная в комментарии украинскому каналу. По ее словам, в 07:00 к ее квартире явилась группа неустановленных личностей, которые начали блокировать выход. Она добавила, что правоохранители приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали.