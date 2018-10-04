09:18 04.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появится новая велотраса от Троещины до Печерска

Столичная власть дала распоряжение компании "Киевавтодор" спроектировать новую велосипедную дорожку, длиной почти в пять километров. Соответствующий тендер на строительство размещен на сайте Prozorro.

В Киеве появится новая велотраса от Троещины до Печерска

Отметим, что в плане проложить велотрассу вдоль Набережного шоссе, от моста Патона до Почтовой площади. Это позволит совместить большие вело маршруты с Троещины через улицу Труханова и Парковый мост с бульваром Дружбы народов и Печерском.

Власти города выдвинули свои требования к архитекторам: запроектировать качественный асфальт, долговечную разметку белой и красной - в опасных местах, которые нужно найти и исследовать - краской, понятной навигацией на местности.

Кроме того, нужно будет создать инфраструктуру для отдыха, беседки, велопарковки.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ","Киевский метрополитен" отменил тендер на 5,9 млрд грн по продлению Сырецко-Печерской линии подземки от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Тендер отменили на основании «невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок.


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