В Киеве появится новая велотраса от Троещины до Печерска

Отметим, что в плане проложить велотрассу вдоль Набережного шоссе, от моста Патона до Почтовой площади. Это позволит совместить большие вело маршруты с Троещины через улицу Труханова и Парковый мост с бульваром Дружбы народов и Печерском.

Власти города выдвинули свои требования к архитекторам: запроектировать качественный асфальт, долговечную разметку белой и красной - в опасных местах, которые нужно найти и исследовать - краской, понятной навигацией на местности.

Кроме того, нужно будет создать инфраструктуру для отдыха, беседки, велопарковки.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ","Киевский метрополитен" отменил тендер на 5,9 млрд грн по продлению Сырецко-Печерской линии подземки от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Тендер отменили на основании «невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок.