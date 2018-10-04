19:12 04.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве авто провалилось в огромную яму - ФОТО

В Киеве четвертого октября на столичной Борщаговке автомобиль Chery упал в оставленную ремонтниками яму на дороге.

В Киеве авто провалилось в огромную яму - ФОТО

Об этом рассказали на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Отметим, что инцидент произошел в Святошинском районе города.

Как отметили очевидцы проишествия, иномарка угодила двумя колесами в неасфальтированный квадратный участок дороги. Возмущенные местные жители задаются вопросом: почему огромный провал в проезжей части работники коммунальных служб не оградили должным образом – остается неизвестным.

В данное время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  61-летний пенсионер ночью выходил на улицу и бросал в лобовое стекло транспортного средства небольшой камень. Когда срабатывала автомобильная сигнализация – пожилой мужчина убегал.


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