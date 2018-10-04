В Киеве авто провалилось в огромную яму - ФОТО

Об этом рассказали на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Отметим, что инцидент произошел в Святошинском районе города.

Как отметили очевидцы проишествия, иномарка угодила двумя колесами в неасфальтированный квадратный участок дороги. Возмущенные местные жители задаются вопросом: почему огромный провал в проезжей части работники коммунальных служб не оградили должным образом – остается неизвестным.

В данное время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 61-летний пенсионер ночью выходил на улицу и бросал в лобовое стекло транспортного средства небольшой камень. Когда срабатывала автомобильная сигнализация – пожилой мужчина убегал.