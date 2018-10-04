13:19 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Наука – сила, олигархам - могила": ученые перекрыли ул. Грушевского - ВИДЕО

В четверг, 4 октября, под стенами Верховной Рады Украины, работники Национальный академии наук собрались на масштабный митинг. Митингующие перекрыли ул. Грушевского, от ул. Липской до ул. Шелковичной. 

Об этом сообщают украинские СМИ.

Митингующие требуют внести изменения в проект бюджета на 2019 год, увеличив процент финансирования науки. По словам главы профсоюза работников академии наук, на данный момент объем финансирования науки составляет всего лишь 0.2%. По его мнения, именно поэтому огромный процент молодых и талантливых украинцев покидает страну, ведь они хотят заниматься наукой там, где за это действительно платят.

В настоящее время на митинге находится более тысячи людей. Люди подходят с плакатами и скандируют: "Наука – сила, олигархам - могила".

Не обошлось и без проишествий. Народный депутат Сергей Каплин пытался прорваться через "стену" правоохранительных органов, чтобы провести людей ближе к стенам парламента.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", профильный комитет рекомендовал Верховной Раде усилить господдержку НАН Украины.


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