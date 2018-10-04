"Наука – сила, олигархам - могила": ученые перекрыли ул. Грушевского - ВИДЕО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Митингующие требуют внести изменения в проект бюджета на 2019 год, увеличив процент финансирования науки. По словам главы профсоюза работников академии наук, на данный момент объем финансирования науки составляет всего лишь 0.2%. По его мнения, именно поэтому огромный процент молодых и талантливых украинцев покидает страну, ведь они хотят заниматься наукой там, где за это действительно платят.

В настоящее время на митинге находится более тысячи людей. Люди подходят с плакатами и скандируют: "Наука – сила, олигархам - могила".

Не обошлось и без проишествий. Народный депутат Сергей Каплин пытался прорваться через "стену" правоохранительных органов, чтобы провести людей ближе к стенам парламента.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", профильный комитет рекомендовал Верховной Раде усилить господдержку НАН Украины.