13:41 04.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На очистку реки Лыбедь выделили рекордную сумму

Столичные власти выделили немалую сумму на очистку одной из самых грязных рек Киева – Лыбедь. Как сообщается на сайте КГГА, из бюджета столицы выделено 25 млн гривен.

На очистку реки Лыбедь выделили рекордную сумму

В данный момент Лыбедь закована в бетонный коллектор, а все русло реки забросано мусором.

Как утверждает начальник Управления экологии КГГА Андрей Малеваног, грязную воду сбрасывают кафе, автомойки и даже крупные предприятия. Однако из-за этих проблем река регулярно выходит из берегов, особенно вблизи Байкового кладбища.

Отметим, что неподалеку реки возле кладбища вскоре начнется реконструкция, которую обещают сделать до конца года. На эти и другие необходимые работы власть города выделила 25 млн гривен.

Остальные работы на всех 17 км реки обещают завершить за четыре года. Власти не исключают, что в некоторых местах уберут бетонные плиты и оставят природную земляную насыпь.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Печерском районе Киева правоохранители задержали серийного похитителя лифтовых механизмов. Сообщается, что к преступлениям может быть причастен 36-летний житель местный житель, которого соседи неоднократно замечали за попытками кражи коммунального оборудования.


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