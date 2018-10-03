08:57 03.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области заработала инновационная система видеонаблюдения

В Вышгородском районе столице в селе Новые Петровцы заработала система видеонаблюдения, которая состоит из 46 видеокамер. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, эти камеры позволят отслеживать номера машин.

В Киевской области заработала инновационная система видеонаблюдения

Правоохранители утверждают, что именно таким способом они стремятся повысить уровень общественной безопасности жителей села, и оперативно раскрывать преступления по "горячим следам".

Все видеокамеры подключены к областной общей системе "Безопасная Киевщина".

Кроме того, с помощью такой системы видеонаблюдения будет проводится контроль транспортных потоков на магистралях столицы и Киевской области, все авто будут в едином списке розыска автомобилей и лиц, находящихся в розыске.

Вскоре подобная система видеонаблюдения заработает на территории всего района, в том числе в Вышгороде.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", исполняющий орган КГГА "Информатика" объявил тендер на закупку камер видеонаблюдения для столичного метрополитена. Так, для лучшего комплексного видеонаблюдения в метрополитене необходимо около трех миллионов гривен.


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