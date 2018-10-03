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В Киеве на выходные откроется фестиваль хризантем

В пятницу, 5 октября, а Киеве торжественное открытие Фестиваля хризантем.

В Киеве на выходные откроется фестиваль хризантем

Выставка начнет работать в 12 часов дня на Певческом поле. Как сообщила пресс-служба коммунального объединения "Киевзеленстрой", Певческое поле превратится в концертный зал, который объединит различные музыкальные жанры на Фестивале хризантем.

Выставка разместится на десяти локациях общей площадью почти в две тысячи квадратных метров.

Киевлян на этот раз ждет приятный сюрприз, - пояснили организаторы, добавив, что цветы можно будет не только увидеть, но и услышать. Хризантемные композиции соединят с музыкальными жанрами.

Для этого дизайнеры десяти районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений Киева создадут яркие цветочные ноты.

Более 25 тысяч хризантем разных сортов и цветов превратятся в мелодии блюза, джаза, кантри, металла, лаунжа, рок-н-ролла, диско, преобразятся в произведения Баха, группы Beatles и раскроют тайну страстного аргентинского танго! Для оформления композиций использованы также объемные конструкции, мраморная крошка, декоративная щепа, элементы из фанеры и металла. Некоторые конструкции достигают трех метров в высоту,- отметили организаторы.

Выставка продлится до 28 октября и будет работать с девяти часов утра и до девяти часов вечера без выходных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на эти выходные в центре будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением в столице 6-7 октября 9th Wizz Air Kyiv City Marathon 2018.


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