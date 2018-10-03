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В Киеве на Кольцевой дороге горит гостиница "Тиса" - ФОТО

В Киеве на Большой Кольцевой дороге горит гостиница "Тиса".

В Киеве на Кольцевой дороге горит гостиница

Пожар начался в среду утром, 3 октября. Как сообщают очевидцы, на место возгорания уже прибыли спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент информации о пострадавших пока не поступало.

Причины пожара пока тоже не известны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в многоэтажном доме на проспекте Героев Сталинграда произошел пожар. На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, пожар возник в девятомэтажном жилом доме в одной из квартир на девятом этаже. В результате возгорания пострадала бытовая техника: кондиционер, мебель, бытовую технику, личные печи, закопчены стены и потолок квартиры.


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