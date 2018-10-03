В Киеве на девяти улицах отключили воду из-за аварии

В Киеве в среду, 3 октября, в связи с аварией на сети водоснабжения отключена подача воды в дома на девяти улицах столицы.
На данный момент аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Как сообщает пресс-служба аварийной службы, сейчас временно отсутствует водоснабжение по адресам:
улица Лютеранская, 13;
улица Петра Сагайдачного, 31;
улица Межигирская, 60;
улица Азербайджанская, 2;
улица Амвросия Бучмы, 6Г, 6/1, 8;
проспект Павла Тычины, 9А;
улица Академика Ефремова, 3.
Ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки, - заверили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве в течение этой недели, 2-6 октября, состоятся плановые отключения воды в связи с ремонтами на сетях водоснабжения в октябре. Будут также отключать водоснабжение по ряду адресов. Также в "Киевводоканале" напомнили о жителям столицы о необходимости заранее запастись водой.
Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заверил, что до конца недели возможно реальное решение вопроса подачи горячей воды киевлянам.