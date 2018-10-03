В Киеве на девяти улицах отключили воду из-за аварии

На данный момент аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Как сообщает пресс-служба аварийной службы, сейчас временно отсутствует водоснабжение по адресам:

улица Лютеранская, 13;

улица Петра Сагайдачного, 31;

улица Межигирская, 60;

улица Азербайджанская, 2;

улица Амвросия Бучмы, 6Г, 6/1, 8;

проспект Павла Тычины, 9А;

улица Академика Ефремова, 3.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки, - заверили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве в течение этой недели, 2-6 октября, состоятся плановые отключения воды в связи с ремонтами на сетях водоснабжения в октябре. Будут также отключать водоснабжение по ряду адресов. Также в "Киевводоканале" напомнили о жителям столицы о необходимости заранее запастись водой.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заверил, что до конца недели возможно реальное решение вопроса подачи горячей воды киевлянам.