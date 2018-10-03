10:58 03.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные власти планируют помогать безработным

Депутаты Киевского городского совета утвердили Программу занятости населения в городе на 2018-2020 годы. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Столичные власти планируют помогать безработным

Согласно проекту программы, будет урегулирован дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, что сейчас есть в столице. Также особое внимание уделено безработице молодых людей, теневой занятости и выплатам не по закону.

Если программу удастся реализовать, то ожидается повышение занятости населения до 62,6%.

Финансирование предложенной программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам" и ​​Фонда на случай безработицы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", количество безработных в Украине составляет 303 тыс человек. Согласно опубликованной информации, количество безработных в середина первого квартала составило на 8 процентов меньше, чем это было в 2017 году.


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