Столичные власти планируют помогать безработным

Согласно проекту программы, будет урегулирован дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, что сейчас есть в столице. Также особое внимание уделено безработице молодых людей, теневой занятости и выплатам не по закону.

Если программу удастся реализовать, то ожидается повышение занятости населения до 62,6%.

Финансирование предложенной программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам" и ​​Фонда на случай безработицы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", количество безработных в Украине составляет 303 тыс человек. Согласно опубликованной информации, количество безработных в середина первого квартала составило на 8 процентов меньше, чем это было в 2017 году.