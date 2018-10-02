Возле Рады вновь собрались активисты - ФОТО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что председатель парламента Андрей Парубий обещал внести в Раду соответствующий законопроект.

Отметим, что среди активистов собрались представители "Национального жен", "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора", а также ветераны-иностранцы, которые воевали на Востоке Украины против незаконных вооруженных формирований.

В руках у протестующих плакаты с надписями - "Президент обещал", "Паспорт добровольцу" и другие.

В данное время здание парламента находится под особой охраной, а участники акции заявляют, что будут стоять до тех пор, пока не состоится голосование за законопроект.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ" , омериканское посольство в Украине выразило беспокойство относительно недавних преступлений против общественных активистов в стране. Как отметили в посольстве, украинское население заслуживает на активное гражданское общество, которое может выступать за реформы, не боясь возмездия.