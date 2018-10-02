11:19 02.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204791:nastya

Возле Рады вновь собрались активисты - ФОТО

Под стенами Верховной Рады сегодня второго октября, собралось около 200 активистов, которые требуют принять законопроект о гражданстве для ветеранов-иностранцев, воевавших на Донбассе против РФ.

Возле Рады вновь собрались активисты - ФОТО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что председатель парламента Андрей Парубий обещал внести в Раду соответствующий законопроект.

Отметим, что среди активистов собрались представители "Национального жен", "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора", а также ветераны-иностранцы, которые воевали на Востоке Украины против незаконных вооруженных формирований.

В руках у протестующих плакаты с надписями - "Президент обещал", "Паспорт добровольцу" и другие.

В данное время здание парламента находится под особой охраной, а участники акции заявляют, что будут стоять до тех пор, пока не состоится голосование за законопроект.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ" , омериканское посольство в Украине выразило беспокойство относительно недавних преступлений против общественных активистов в стране. Как отметили в посольстве, украинское население заслуживает на активное гражданское общество, которое может выступать за реформы, не боясь возмездия.


Поделиться
Читайте также:
 
На Донбассе применили лазерное оружие, пострадал пограничник Столичные власти закупят современный транспорт для города В Украине резко подорожал алкоголь Регулятор меняет правила денежных переводов в Украине
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив