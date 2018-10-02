01:00 02.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на бульваре Шевченко выделят полосу для общественного транспорта

На столичном бульваре Тараса Шевченко будет выделана полоса для общественного транспорта.

В Киеве на бульваре Шевченко выделят полосу для общественного транспорта

На крайних правых полосах движения будет нанесена соответствующая дорожная разметка. На данный момент специалисты монтируют дорожные знаки для обозначения выделенных полос.

Об этом в понедельник, 1 октября, рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

По его словам, в большинстве развитых стран общественный транспорт имеет свою полосу, пользоваться которой не могут обычные автомобилисты. Это не только удобно, но и безопасно, поэтому мы создаем такую организацию движения и в столице, - пояснил столичный чиновник.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Украине 27 сентября вступили в силу новые правила парковки автомобилей. 28 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств".


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