Появились подробности, когда киевляне получат горячую воду

Как утверждает премьер-министр Украины Владимир Гройсман, до конца недели возможно реальное решение этого вопроса.

Отметим, что в десятках столичных жилых домов вместе с больницами, детскими садами, пансионатами для пожилых людей и интернатами уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

При этом, еще в августе правительство обещало решить этот вопрос.

Сам Гройсман тогда объявил, что Кабмин подготовит постановление, которым будет выделено 729 млн. гривен для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в украинской столице будет отключена подача холодного водоснабжение в домах на трех улицах города. Такие временные неудобства связаны с аварией на водопроводе, где сейчас выполняются ремонтных работы.