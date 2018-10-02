08:44 02.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Появились подробности, когда киевляне получат горячую воду

Украинское правительство обещает властям Киева решить вопрос с отсутствием горячей воды во многих домах столицы.

Появились подробности, когда киевляне получат горячую воду

Как утверждает премьер-министр Украины Владимир Гройсман, до конца недели возможно реальное решение этого вопроса.

Отметим, что в десятках столичных жилых домов вместе с больницами, детскими садами, пансионатами для пожилых людей и интернатами уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

При этом, еще в августе правительство обещало решить этот вопрос.

Сам Гройсман тогда объявил, что Кабмин подготовит постановление, которым будет выделено 729 млн. гривен для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в украинской столице будет отключена подача холодного  водоснабжение в домах на трех улицах города. Такие временные неудобства связаны с аварией на водопроводе, где сейчас выполняются ремонтных работы.


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