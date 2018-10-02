На станции метро "Почайна" заработал сервисный центр

На столичной станции "Почайна" окрыли еще один сервисный центр для обслуживания пассажиров метро. Теперь жители и гости Киева смогут дополнительно провести оплату в подземке.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
- если у вас сломалась карточка, а на ней были записаны поездки, то эту информацию могут переписать на новую карточку;
- вам помогут составить заявление и проверить карточку (в том числе банковскую) в случае ее некорректной работы;
- можно активировать "Карточку киевлянина" с транспортным модулем;
- есть возможность получить подробную информацию о способах оплаты проезда и подобрать выгодный тариф.
Добавим, что все сервисные центры метро работают с 8:00 до 19:00, без выходных, технический перерыв с 12:00 до 12.30.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Киевский метрополитен" отменил тендер на 5,9 млрд грн по продлению Сырецко-Печерской линии подземки от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.