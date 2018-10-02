12:57 02.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На станции метро "Почайна" заработал сервисный центр

На столичной станции "Почайна" окрыли еще один сервисный центр для обслуживания пассажиров метро. Теперь жители и гости Киева смогут дополнительно  провести оплату в подземке.

На станции метро

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Чем в этих центрах помогут пассажирам:

- если у вас сломалась карточка, а на ней были записаны поездки, то эту информацию могут переписать на новую карточку;

- вам помогут составить заявление и проверить карточку (в том числе банковскую) в случае ее некорректной работы;

- можно активировать "Карточку киевлянина" с транспортным модулем;

- есть возможность получить подробную информацию о способах оплаты проезда и подобрать выгодный тариф.

Добавим, что все сервисные центры метро работают с 8:00 до 19:00, без выходных, технический перерыв с 12:00 до 12.30.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Киевский метрополитен" отменил тендер на 5,9 млрд грн по продлению Сырецко-Печерской линии подземки от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.


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