22:32 01.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киеве на выходных частично ограничат движение

В Киеве на эти выходные в центре будет ограничено движение транспорта.

В центре Киеве на выходных частично ограничат движение

Это связано с проведением в столице 6-7 октября 9th Wizz Air Kyiv City Marathon 2018. Как сообщает пресс-служба организаторов марафона, дороги на маршруте будут открываться постепенно, по мере преодоления дистанции бегунами.

При этом все улицы, на которых ограничивается движение кроме Крещатика, будут открыты до четырех часов дня.

Это одно из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 11 тысяч участников мероприятия, среди которых есть дети, люди преклонного возраста и люди с инвалидностью получат гарантию безопасности на трассе забега, - пояснили организаторы, добавив, что водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свое передвижение по городу альтернативным маршрутом, учитывая график перекрытия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 октября, в метро Киева после ремонта эскалатора станцию " Политехнический институт" открыли на вход без ограничений.


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