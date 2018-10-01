08:57 01.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве во время пожара заживо сгорели двое людей - ВИДЕО

В столичной квартире произошло масштабное возгорание, в результате чего заживо сгорели двое людей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города.

В Киеве во время пожара заживо сгорели двое людей - ВИДЕО

Отмечается, что происшествие произошло в квартире по адресу ул. Ивана Миколайчука, 15. На месте инцидента спасатели обнаружили обгоревшие тела обоих мужчин, а вся квартира была заставлена мусором, бытовой техникой и пустыми бутылками.

По словам соседей, владелец помещения долгое время жил один и постоянно выпивал. Кроме того, есть информация, что это уже не первый пожар, который случался в этой квартире.

Точной причины инцидента пока не известно, в этом разбираются спецслужбы и правоохранительные органы.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в ресторане "Ланселот" произошло возгорание кровли площадью 300 кв. м. Как отмечается, в данное время тушение пожара продолжается. В частности, спасательные бригады делают все возможное, чтобы поскорее найти очаг возгорания и как можно быстрее локализовать его.


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