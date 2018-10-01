23:49 01.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на взятке попался патрульный полицейский

В Киеве полиция задержала сотрудника патрульной полиции одного из отделов Главного управления Национальной.

В Киеве на взятке попался патрульный полицейский

Полицейский попался на взятке. В понедельник, 1 октября, ему объявлено о подозрении. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, старший лейтенант полиции требовал у киевлянина 600 долларов.

За эти деньги он обещал вернуть ему ранее отобранные за управление авто в состоянии алкогольного опьянения удостоверение водителя.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения полицейским первой части взятки в 400 долларов, а во время получения второй части, в 200 долларов, его задержали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали подполковника полиции.

Офицер попался на взятке в 600 долларов.


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