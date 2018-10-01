13:15 01.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204727:Polishuk

В Киеве иностранец устроил смертельную ДТП, погиб мужчина - ФОТО

В Киеве в понедельник, 1 октября, полиция задержала водителя, который совершил смертельную аварию.

В Киеве иностранец устроил смертельную ДТП, погиб мужчина - ФОТО

В результате аварии один человек погиб, еще один получил травму. Как сообщали в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на Харьковской площади в Дарницком районе.

Водителя Volkswagen Touareg, который оказался 35-летним иностранцем, двигался со стороны проспекта Бажана в направлении Бориспольского шоссе. Он выехал на круговой перекресток и врезался в Fiat Doblo.

От сильного удара водитель Fiat, 24-летний киевлянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Пассажира этого автомобиля, тоже 1994 года рождения, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция задержала виновника аварии и открыла уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины.

Также следователи обратились с ходатайством в суд о назначении судебных экспертиз и избрании задержанному меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия для установления причин и механизма ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на простекте Лобановского произошла смертельная авария с участием автомобиля такси. По предварительной информации, водитель Dacia Logan двигался в сторону магазина Roshen и на повороте вылетел на полосу встречного движения, лоб в лоб столкнувшись с грузовиком.


Поделиться
Читайте также:
 
В Испании во время футбольного матча упала трибуна с футбольными фанатами - ФОТО В Венгрии заявили, что не намерены отзывать консула из Берегово ЕС планирует лишить Венгрию права голоса в Совете Европы В Москве задержали экс-главу Минтранспорта Украины
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив