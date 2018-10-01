В Киеве иностранец устроил смертельную ДТП, погиб мужчина - ФОТО

В результате аварии один человек погиб, еще один получил травму. Как сообщали в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на Харьковской площади в Дарницком районе.

Водителя Volkswagen Touareg, который оказался 35-летним иностранцем, двигался со стороны проспекта Бажана в направлении Бориспольского шоссе. Он выехал на круговой перекресток и врезался в Fiat Doblo.

От сильного удара водитель Fiat, 24-летний киевлянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Пассажира этого автомобиля, тоже 1994 года рождения, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция задержала виновника аварии и открыла уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины.

Также следователи обратились с ходатайством в суд о назначении судебных экспертиз и избрании задержанному меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия для установления причин и механизма ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на простекте Лобановского произошла смертельная авария с участием автомобиля такси. По предварительной информации, водитель Dacia Logan двигался в сторону магазина Roshen и на повороте вылетел на полосу встречного движения, лоб в лоб столкнувшись с грузовиком.