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В Киеве до конца недели отключат воду на ряде улиц

В Киеве до конца недели на ряде улиц будут отключать воду.

В Киеве до конца недели отключат воду на ряде улиц

Начиная со вторник, 2 октября, и до до 6 октября, состоятся плановые отключения воды в связи с ремонтами на сетях водоснабжения. Как сообщает пресс-служба "Киевводоканала", жителям столицы напоминаюто необходимости заранее запастись водой.

Так отключено водоснабжение по ряду адресов:

2 октября

с восьми часов утра и до шести часов утра 3 октября - улица Святошинская,1

с девяти часов утра и до семи часов вечера - улица Гродненская, 27, 28, 29, 30, 32, 34

3 октября

с 8.30 часов утра и до восьми часов вечера - проспект Лобановского. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

с восьми часов утра до восьми часов утра 4 октября - улицы Синоманская, Паровозная, проулки Паровозный, Марганецкий, Маломарганецкий, Синоманский, улица Довбуша, 3, 5, 7

4 октября

с 8.30 часов утра до 7.30 часов утра 5 сентября 0 улица Дубового, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

улица Попудренко, 4, 6, 2/8

с девяти часов утра и до шести часов вечера - проулок Голосеевский,106/2, 106/4

улица Жуковского, 5

с девяти часов утра и до девяти часов вечера - улица Сквирская, 2/6, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 20/19, 22, 24, 26, 28, 30/22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/2

проулок Сквирский, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15

улица Батумская, 4, 6, 8, 10, 7, 9

5 октября

с восьми часов вечера до девяти часов утра 6 октября - улица Антонова, 39, 41, 43, 45, 47

улица Мартиросяна, 22А, 26

улица Ушинского, 13, 13А, 15

с девяти часов вечера и до восьми часов утра 6 октября - улица Туманяна,1

улица Сверстюка, 4, 11, 13, 15, 17, 19, 21

6 октября

с восьми часов утра до шестич асов вечера - улица Дмитриевская, 2, 96.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 сентября в украинской столице была отключена подача холодного водоснабжение в домах на трех улицах города. Такие временные неудобства связаны с аварией на водопроводе, где сейчас выполняются ремонтных работы.


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