11:39 01.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столица полным ходом готовится к зиме

Столичные власти к зимнему периоду планируют закупить новые мобильные снегоплавительные установки. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в городе 1600 км дорог будут нуждаться в очистке от снега.

Столица полным ходом готовится к зиме

Кличко пообещал, что Киев будет первым городом в Украине где появятся такие машины. Кроме того, он подметил, что будет дешевле купить такие авто, нежели вывозить тонны снега за город.

На официальном сайте Prozorro уже оглашен новый тендер на закупку таких установок, на сумму 31 млн гривен. Отмечается, что один такой автомобиль может переработать более 60 тонн снега, при температуре минул один.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", городской глава Виталий Кличко заявил, что в планах на 2019 год запланирована реконструкция улицы Крещатик. Мэр отметил, что главная улица Киева находится в "устаревшем виде", так как давно не ремонтировали основные магистрали города.


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