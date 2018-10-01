Станция столичного метро "Политехнический институт" работает без ограничений

С сегодняшнего дня станция работает на вход без ограничений. Как сказано в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен", все работы были накануне в воскресенье завершены.

Сегодня утром станция открылась для пассажиров и работает без ограничений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в метрополитене обещали, что ремонт эскалатора на станции " Политехнический институт" продлится до 5 октября.

В связи с чем в рабочие дни с 7:45 по 10:25 станция была закрыта на вход.