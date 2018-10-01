15:24 01.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда закроют киевские фонтаны

С начала октября столичные фонтаны прекращают работу и переходят в осенне-зимний режим. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Стало известно, когда закроют киевские фонтаны

Отмечается, что работники специализированного коммунального водохозяйственного предприятия "Киевводфонд" работают над демонтажем внешнего оборудования для его сохранения в период холодов.

Прежде всего демонтируется все внешнее оборудование, проводятся санитарно-профилактические работы, вымываются чаши, а дальше работы продолжатся непосредственно в подземной части фонтанов.

Также, как и в прошлом году, свето-музыкальный фонтанный комплекс на Майдане Незалежности, который состоит из одного большого и шести малых фонтанов, будет законсервирован с применением специальной конструкции, которая будет защищать фонтаны в зимний период и будет служить антивандальной защитой.

Двенадцать фонтанов, расположенных в акватории Русановского канала, тоже будут демонтированы с привлечением специалистов-дайверов и вывезены для надлежащего хранения до следующего года.

Добавим, что столичные фонтаны продолжат радовать гостей и жителей с первого мая 2019 года.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", правоохранители задержали двух супругов, которые стащили бронзовую плиту с одного из киевских фонтанов. Сообщается, что двое злоумышленников с помощью инструментов откручивали болты с плит, а затем клали их в специальную сумку. Во время кражи на улицу Петра Сагайдачного прибыла следственно-оперативная группа, которая и задержала коммерсантов.


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