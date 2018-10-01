На станции метро "Арсенальная" запланировали капитальный ремонт эскалаторов - ФОТО

Отмечается, что ремонтные работы начнутся уже на следующей неделе – девятого октября текущего года, и продолжатся до 22 января 2020 года.

В метрополитене отметили, что станция будет работать в обычном режиме, однако в пиковые часы могут быть небольшие скопления людей из-за нагрузки на другие эскалаторы.

Так, пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Киевский метрополитен" отменил тендер на 5,9 млрд грн по продлению Сырецко-Печерской линии подземки от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Тендер отменили на основании «невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок».