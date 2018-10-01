10:19 01.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204708:nastya

Киев расширил свои границы

Верховная Рада Украины одобрила предложение Киевсовета о расширении границ Киева. Теперь в состав столицы входит поселок Коцюбинское. За соответствующее решение проголосовали 90 депутатов.

Киев расширил свои границы

По словам инициатора проекта секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, Коцюбинское есть своеобразным анклавом в Киеве.

Из-за того, что более 90% жителей поселка ежедневно ездят в Киев на работу, по сути они как жители столицы. Этот проект призван обеспечить процедуру, которая позволит жителям городка называть себя киевлянами и проживать в Киеве.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киевская городская рада  приняла решение обратится в Верховную раду Украины с предложением изменить границы столицы. Решение было принято на пленарном заседании. Речь идет о возможности присоединения к Киеву поселка городского типа Коцюбинское.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине в понедельник стартует осенний призыв в армию Суд разрешил Насирову снять электронный браслет - САП В Крыму во время мирных митингов было задержано сотни человек Трамп одобрил выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив