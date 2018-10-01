Киев расширил свои границы

По словам инициатора проекта секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, Коцюбинское есть своеобразным анклавом в Киеве.

Из-за того, что более 90% жителей поселка ежедневно ездят в Киев на работу, по сути они как жители столицы. Этот проект призван обеспечить процедуру, которая позволит жителям городка называть себя киевлянами и проживать в Киеве.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киевская городская рада приняла решение обратится в Верховную раду Украины с предложением изменить границы столицы. Решение было принято на пленарном заседании. Речь идет о возможности присоединения к Киеву поселка городского типа Коцюбинское.