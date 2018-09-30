10:41 30.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло ДТП с участием элитного Mercedes - ФОТО

Вчера вечером, 29 сентября, в Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием двух иномарок. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве произошло ДТП с участием элитного Mercedes - ФОТО

По предварительной информации, возле метро Берестейская, водитель Mercedes, на огромной скорости влетел в припаркованный Kangoo, которой вынесло на газон.

В результате аварии никто не пострадал. Позже выяснилось, что в Kangoo был ребёнок 2,5 года, который сидел в детском кресле. Водитель Kangoo сообщил, что ехал 60 км, ребёнок засыпал, также на переднем сидении сидела его супруга, которая попросила остановиться и передохнуть, когда в них влетел Mercedes.

На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице на пересечении улиц возле проспекта Валерия Лобановского, столкнулись грузовик и легковушка.


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