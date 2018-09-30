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В Киеве на четырех улицах начали эвакуацию машины, которые мешают движению - КГГА

Киева должен быть порядок независимо от того, насколько в полной мере работает закон.

В Киеве на четырех улицах начали эвакуацию машины, которые мешают движению - КГГА

Только за первый день вступления в силу закона в городе эвакуировали 23 авто-нарушителя правил дорожного движения. Об в воскресенье, 30 сентября, рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

По его словам, столичная власть основное внимание, конечно, приковано к центру города. Тут убираются машины в критически загруженных местах таких, как Бессарабка - непосредственно вокруг рынка и на переходе на Бассейную, особенно вблизи "Гулливера", где из четырех существующих полос движутся только две. Такие же проблемы есть на Михайловской и Софийской, - рассказал чиновник, добавив, что перечень улиц расширяется, эвакуаторы будут убирать машины, припаркованные незаконно и мешающие движению транспорта из других улиц.

Вместе с тем он также отметил, что в центре на крытых паркингах создано более 4000 паркомест, большинство из которых до недавнего времени стояли пустыми. Однако сейчас ситуация будет меняться, поскольку эвакуация стоит в среднем 1500 гривен, а это точно дороже, чем паркинг, особенно если использовать талоны и абонементы, - заверил чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в четверг, 27 сентября, вступают в силу новые правил парковки автомобилей. Закон "О внесении изменений в некоторых законодательных актах Украины о реформировании сферы парковки транспортных средств" накануне опубликован на сайте Верховной рады.


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