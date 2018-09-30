18:34 30.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сегодня на Майдане независимости отключат светомузыкальные фонтаны

Сегодня, 30 сентября, в Киеве перестанут работать главные фонтан, в том числе и свето-музыкальные на Майдане. Об этом передает  КП "Киевводфонд".

Сегодня на Майдане независимости отключат светомузыкальные фонтаны

Коммунальщики будут проводить демонтажные и санитарно-профилактические работы на Майдане Независимости, Крещатике, 25, на Большой Васильковской и в районе Русановского канала на Левом берегу.

Городские власти рекомендуют тем, кто вдруг не успел- поспешите, иначе придется ждать следующего летнего сезона.

"В воскресенье в 23:00 закончится их работа. С понедельника 1 октября начнутся подготовительные работы к зимнему периоду", - говорится на странице ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с  начала мая в Киеве официально был открыт сезон работы фонтанов после зимнего периода. Известно, что за последние два года в акватории Русановского канала был построен новый фонтанный комплекс, состоящий из двенадцати отдельных фонтанов. 


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