Сегодня на Майдане независимости отключат светомузыкальные фонтаны

Коммунальщики будут проводить демонтажные и санитарно-профилактические работы на Майдане Независимости, Крещатике, 25, на Большой Васильковской и в районе Русановского канала на Левом берегу.

Городские власти рекомендуют тем, кто вдруг не успел- поспешите, иначе придется ждать следующего летнего сезона.

"В воскресенье в 23:00 закончится их работа. С понедельника 1 октября начнутся подготовительные работы к зимнему периоду", - говорится на странице ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала мая в Киеве официально был открыт сезон работы фонтанов после зимнего периода. Известно, что за последние два года в акватории Русановского канала был построен новый фонтанный комплекс, состоящий из двенадцати отдельных фонтанов.