Киевом прошлись люди с различной степенью инвалидности: они требовали сделать город "удобным для всех"

Акция направлена на привлечение внимания к проблеме барьеров в Киеве, которые ежедневно создают сложности для людей с инвалидностью. Активисты и неравнодушные киевляне "сломали" символическую стенку, которая была образом несоответствия существующих на бумаге условий реалиям, с котороми люди с ограниченными физическими возможностями сталкиваются ежедневно.

Напомним, что Кабмин признал людей на колясках участниками дорожного движения. Ввели понятие "кресло-колесное", вместо "инвалидную коляску". Благодаря этому люди на колесных креслах имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам и другим городским локациям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 30 сентября в Киеве проешел Всеукраинский марш за прва животных.