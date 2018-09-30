16:43 30.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевом прошлись люди с различной степенью инвалидности: они требовали сделать город "удобным для всех"

На столичном Крещатике прошел марш за комфортный город для людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом передает theБабель.

Киевом прошлись люди с различной степенью инвалидности: они требовали сделать город

Акция направлена на привлечение внимания к проблеме барьеров в Киеве, которые ежедневно создают сложности для людей с инвалидностью. Активисты и неравнодушные киевляне "сломали" символическую стенку, которая была образом несоответствия существующих на бумаге условий реалиям, с котороми люди с ограниченными физическими возможностями сталкиваются ежедневно.

Напомним, что Кабмин признал людей на колясках участниками дорожного движения. Ввели понятие "кресло-колесное", вместо "инвалидную коляску". Благодаря этому люди на колесных креслах имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам и другим городским локациям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 30 сентября в Киеве проешел Всеукраинский марш за прва животных.


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