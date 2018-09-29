В Киеве пройдет встреча с поклонниками "стального Арни"

Мэр Киева Виталий Кличко созвонился с Арни по Skype и уточнил все детали его грядущего визита, и пребывания в столице. "Шварц" выступать в киевском Дворце Спорта и станет звездным гостем на форуме Восточной Европы Olerom Forum One, куда съедутся также и другие известные деятели культуры, кино, искусства и бизнеса.

"Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил", - отметил Кличко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве стоит ждать знаменитого американского актера и политика Арнольда Шварценеггера.