21:00 29.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пройдет встреча с поклонниками "стального Арни"

Известный голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в октябре приедет в Киев. Об этом передает ТСН. 

В Киеве пройдет встреча с поклонниками

Мэр Киева Виталий Кличко созвонился с Арни по Skype и уточнил все детали его грядущего визита, и пребывания в столице. "Шварц" выступать в киевском Дворце Спорта и станет звездным гостем на форуме Восточной Европы Olerom Forum One, куда съедутся также и другие известные деятели культуры, кино, искусства и бизнеса.

"Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил", - отметил Кличко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве стоит ждать знаменитого американского актера и политика Арнольда Шварценеггера


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