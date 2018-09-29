13:45 29.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус - ФОТО

Сегодня, 29 сентября в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 174б загорелся Volksvagen Transporter. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус - ФОТО

По предварительной информации, возгорание произошло из-за воздействия на автомобиль внешнего раздражителя, вероятно, поджога.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание в течении 15 минут. Владелец микроавтобуса считает, что это был умышленный поджог, но предварительная причина возгорания по версии спасателей - короткое замыкание.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали пожарные и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве неизвестный поджог элитный Mercedes ML. В результате пожара, передняя часть Mercedes сгорела полностью. Огнем также зацепило припаркованную рядом Toyota RAV4, но хозяин машины успел отогнать машину от горящего Mercedes. 


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