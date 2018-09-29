11:17 29.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевом на выходные пройдутся столичные "собачники"

В это воскресенье, 30 сентября в Киеве состоится Всеукраинский марш за прва животных. Об этом сообщается на странице Facebook написали организаторы событие из UAnimals. 

Киевом на выходные пройдутся столичные

Мероприятие стартует в 12:00 в парке им.Шевченко. Организаторы события выдвигают следующие требование и рекомендации:

- Запрет использования животных в цирках и дельфинариях;

- Запрет меховых ферм и притравочних станций;

- Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;

- Отказ от использования живых животных для экспериментов;

- Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;

- Создание зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.

Приглашаются все желающие со своими любимцами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несмотря на погоду, последние выходные месяца обещают быть насыщенными и активными. Уже в эти выходные, 29-30 сентября будет несколько фестивалей, концерты, марш за права животных и ночь кино.


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