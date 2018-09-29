Киевом на выходные пройдутся столичные "собачники"

В это воскресенье, 30 сентября в Киеве состоится Всеукраинский марш за прва животных. Об этом сообщается на странице Facebook написали организаторы событие из UAnimals.
Мероприятие стартует в 12:00 в парке им.Шевченко. Организаторы события выдвигают следующие требование и рекомендации:
- Запрет использования животных в цирках и дельфинариях;
- Запрет меховых ферм и притравочних станций;
- Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
- Отказ от использования живых животных для экспериментов;
- Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
- Создание зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.
Приглашаются все желающие со своими любимцами.
Как сообщалось в "УРА-Информ", несмотря на погоду, последние выходные месяца обещают быть насыщенными и активными. Уже в эти выходные, 29-30 сентября будет несколько фестивалей, концерты, марш за права животных и ночь кино.