В столице запретили ночные продажи алкогольных напитков

Таким образом, после 23.00 и до 10 часов утра будет запрещена продажа алкогольных или слабоалкогольных напитков. Такие ограничения коснуться МАФов, кафе, баров, магазинов, ларьков и других заведений.

По словам соавтора проекта Владислава Михайленко, такие меры местные власти используют исключительно по данному Законодательству, назло алкогольным лоббистам.

Контролировать выполнение решения будет Киевская горгосадминистрация, нарушителей будут штрафовать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинцы побили все рекорды по количеству употребляемого алкоголя на душу населения за год. Согласно опубликованной информации, при переводе в чистый алкоголь на душу взрослого населения более всего пьют в странах бывшего Варшавского блока. Украина в этом рейтинге занимает шестое место.