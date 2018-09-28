14:33 28.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204571:nastya

В столице запретили ночные продажи алкогольных напитков

Киевский городской совет принял решение о запрете продаж алкогольных напитков в ночное время. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В столице запретили ночные продажи алкогольных напитков

Таким образом, после 23.00 и до 10 часов утра будет запрещена продажа алкогольных или слабоалкогольных напитков. Такие ограничения коснуться МАФов, кафе, баров, магазинов, ларьков и других заведений.

По словам соавтора проекта Владислава Михайленко, такие меры местные власти используют исключительно по данному Законодательству, назло алкогольным лоббистам.

Контролировать выполнение решения будет Киевская горгосадминистрация, нарушителей будут штрафовать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинцы побили все рекорды по количеству употребляемого алкоголя на душу населения за год. Согласно опубликованной информации, при переводе в чистый алкоголь на душу взрослого населения более всего пьют в странах бывшего Варшавского блока. Украина в этом рейтинге занимает шестое место.


Поделиться
Читайте также:
 
За неправильную парковку водители рискуют остаться без авто Brent торгуется на отметке в 82,11 доллара за баррель Экономика Украины упала к 38% ВВП Санкции с России не будут сняты до возвращения Украине контроля над Крымом, - Миссия США при ОБСЕ
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив