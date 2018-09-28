18:52 28.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице за день эвакуировали 23 неправильно припаркованных автомобиля - ФОТО

С недавного времени патрульные полицейские совместно с инспекторами начали бороться с автомобилистами, которые нарушают правила парковки. Так, за один день правоохранители эвакуировали на штрафстоянку 23 автомобиля, водители которых теперь должны заплатить штраф.

В столице за день эвакуировали 23 неправильно припаркованных автомобиля - ФОТО

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения города Киева.

По предварительной информации, нарушители парковки могут забрать свой транспорт на штрафплощадке ГП МВД "Информ-Ресурсы" по адресу ул. Гната Хоткевича, 20-Б. Однако согласно новым правилам парковки автомобилей, водителям придется уплатить штраф и возместить стоимость услуг по транспортировке и хранению машины.

 

При этом, в Центре организации дорожного движения добавили, что все спорные вопросы можно решить в Управлении патрульной полиции по адресу ул. Народного Ополчения, 9.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве с 1 октября местные власти меняют правила использования месячных парковочных талонов и квартальных абонементов. Также будет изменен внешний вид самого талонов. 


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