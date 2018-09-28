В столице за день эвакуировали 23 неправильно припаркованных автомобиля - ФОТО

С недавного времени патрульные полицейские совместно с инспекторами начали бороться с автомобилистами, которые нарушают правила парковки. Так, за один день правоохранители эвакуировали на штрафстоянку 23 автомобиля, водители которых теперь должны заплатить штраф.
Об этом сообщает Центр организации дорожного движения города Киева.
По предварительной информации, нарушители парковки могут забрать свой транспорт на штрафплощадке ГП МВД "Информ-Ресурсы" по адресу ул. Гната Хоткевича, 20-Б. Однако согласно новым правилам парковки автомобилей, водителям придется уплатить штраф и возместить стоимость услуг по транспортировке и хранению машины.
При этом, в Центре организации дорожного движения добавили, что все спорные вопросы можно решить в Управлении патрульной полиции по адресу ул. Народного Ополчения, 9.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве с 1 октября местные власти меняют правила использования месячных парковочных талонов и квартальных абонементов. Также будет изменен внешний вид самого талонов.