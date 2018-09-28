В столице проводят капитальный ремонт моста метро

Отмечается, что на начальном этапе дорожники восстанавливают покрытие 2-х полос движения транспорта в направлении центра города. Также были выполнены работы по бетонированию монолитной плиты путепровода.

В частности, на путепроводе устанавливают пандусы и осуществляют монтаж металлоконструкций навесов трамвайных платформ. Там планируется полностью заменить дорожное покрытие, ограждение и поддержку моста.

В ведомстве добавили, что не прекращаются работы и на других ремонтных объектах столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве временно ограничат движение транспорта на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова. Движение будет затруднено до пятого июля 2019 года.