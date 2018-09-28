В одном из спальных районов Киева горел автомобиль - ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что авто принадлежит жительнице столицы. Огонь был настолько сильным, что пламя стояло в несколько этажей. Солон и автомобиль, в целом, выгорел полностью. пламя охватило также рядом стоящий Toyota RAV4.

На место инцидента приехала пожарная служба, в течении 40 минут тушили огонь. Машина, к сожалению, восстановлению не принадлежит. Пострадавших или погибших нет. В данное время, полиция устанавливает все причины случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошел пожар в офисном здании. По предварительной информации, в одном из офисов загорелся шкаф с документами, что и стало главной причиной возгорания офисного помещения. Огонь удалось ликвидировать в течении 40 минут, всех сотрудников пришлось эвакуировать, никто не пострадал.