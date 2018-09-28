11:42 28.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204552:nastya

В Киеве заработает единый электронный билет для общественного транспорта

В Киеве за месяц должен заработать единый электронный билет для проезда в общественном транспорте. Соответствующую информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В Киеве заработает единый электронный билет для общественного транспорта

По словам главы города, такой билет будет обеспечивать проезд во всех видах коммунального транспорта города.

Отметим, что в троллейбусах, автобусах и маршрутках уже заканчивают установку валидаторов, для считывания билетов. Однако, есть некоторые технические моменты, которые обещают устранить в течении месяца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", коммунальное предприятие "Киевавтодор" проводит тщательный ремонт моста Метро, который соединяет правый и левый берег столицы. Отмечается, что на начальном этапе дорожники восстанавливают покрытие 2-х полос движения транспорта в направлении центра города. Также были выполнены работы по бетонированию монолитной плиты путепровода.


Поделиться
Читайте также:
 
Наличный доллар в пятницу вырос еще на пять копеек В Тихом океане усилился ураган "Роза" Кличко анонсировал реконструкцию "устаревшего" Крещатика Гудзь рассказала, когда появятся вакцины от гриппа
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив