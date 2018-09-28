В Киеве заработает единый электронный билет для общественного транспорта

По словам главы города, такой билет будет обеспечивать проезд во всех видах коммунального транспорта города.

Отметим, что в троллейбусах, автобусах и маршрутках уже заканчивают установку валидаторов, для считывания билетов. Однако, есть некоторые технические моменты, которые обещают устранить в течении месяца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", коммунальное предприятие "Киевавтодор" проводит тщательный ремонт моста Метро, который соединяет правый и левый берег столицы. Отмечается, что на начальном этапе дорожники восстанавливают покрытие 2-х полос движения транспорта в направлении центра города. Также были выполнены работы по бетонированию монолитной плиты путепровода.