17:30 28.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204583:labazovych

В Киеве вооруженные бандиты захватили маршрутку с пассажирами - ФОТО

В украинской столице несколько неизвестных мужчин с пистолетами и ножами захватили маршрутку с пассажирами. Сначала злоумышленники жестоко избили некоторык женщин, затем угрожали пассажирам огнестрельным оружием.

В Киеве вооруженные бандиты захватили маршрутку с пассажирами - ФОТО

Об этом сообщают Вести со ссылкой на слова заложников.

По словам одной из пострадавших, маршрутка следовала рейсом Городище-Киев. На остановке Корсунь Шевченковский в нее сели трое мужчин.

"У двоих из них были пистолеты, у одного нож. Они устроили конфликт с пассажирами, начали угрожать оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей", - рассказывает она.

Также родственница ребенка, который находился в салоне маршрутки, рассказала, что неподалеку от станции метрополитена "Выдубичи" мужчин задержали сотрудники правоохранительных органов и кконфисковали оружие. Позже стало известно, что преступников доставили в Голосеевское управление полиции. 

Вместе с тем женщина отметила, что к задержанным приехала "группа поддержки". Молодые люди спортивной внешности отправились следом за полицейскими в райотдел, пишет издание. Медики скорой помощи оказывали помощь пострадавшим женщинам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве вооруженный мужична взял в заложники посетителей и персонал в магазине "Дикси" на улице Большой Академической.


Поделиться
Читайте также:
 
Единственное проверенное средство Путина не работает против санкций В правительстве продлили спецобязательства для "Нафтогаза" На выходных ожидаются заморозки - Гидрометцентр Посольство США призвало расследовать преступления против активистов
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив