В Киеве вооруженные бандиты захватили маршрутку с пассажирами - ФОТО

Об этом сообщают Вести со ссылкой на слова заложников.

По словам одной из пострадавших, маршрутка следовала рейсом Городище-Киев. На остановке Корсунь Шевченковский в нее сели трое мужчин.

"У двоих из них были пистолеты, у одного нож. Они устроили конфликт с пассажирами, начали угрожать оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей", - рассказывает она.

Также родственница ребенка, который находился в салоне маршрутки, рассказала, что неподалеку от станции метрополитена "Выдубичи" мужчин задержали сотрудники правоохранительных органов и кконфисковали оружие. Позже стало известно, что преступников доставили в Голосеевское управление полиции.

Вместе с тем женщина отметила, что к задержанным приехала "группа поддержки". Молодые люди спортивной внешности отправились следом за полицейскими в райотдел, пишет издание. Медики скорой помощи оказывали помощь пострадавшим женщинам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве вооруженный мужична взял в заложники посетителей и персонал в магазине "Дикси" на улице Большой Академической.