В Киеве образовался транспортный коллапс - ФОТО

"Тянучка" образовалась со стороны Оболони, а также на Подоле, Лукьяновке, Шулявке, и Печерске. Стоит общественный транспорт на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, в районе "Шулявского моста", проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Трудности в движении наблюдаются в районе метро "Университет", "Площадь Льва Толстого", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Независимости".

В районе ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте затор образовался в результате проведения ремонтных работ на этом участке, на ул. Саксаганского, ул. Жилянского, на Крещатике машины не движутся уже второй час.

Как сообщалось в "УРА-Информ", утро понедельника, 24 сентября началось с громадных пробок в центре города.