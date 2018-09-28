20:11 28.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве образовался транспортный коллапс - ФОТО

По состоянию на 20:00 в столице зафиксирован 7-балльный уровень пробок. Об этом Google Maps.

В Киеве образовался транспортный коллапс - ФОТО

"Тянучка" образовалась со стороны Оболони, а также на Подоле, Лукьяновке, Шулявке, и Печерске. Стоит общественный транспорт на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, в районе "Шулявского моста", проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Трудности в движении наблюдаются в районе метро "Университет", "Площадь Льва Толстого", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Независимости".

В районе ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте затор образовался в результате проведения ремонтных работ на этом участке, на ул. Саксаганского, ул. Жилянского, на Крещатике машины не движутся уже второй час.

Как сообщалось в "УРА-Информ", утро понедельника, 24 сентября началось с громадных пробок в центре города. 


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