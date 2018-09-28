18:13 28.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на Новопечерских Липках произошел масштабный пожар - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня, 28 сентября, в Печерском районе Киева в элитной новостройке произошел пожар. На снимках и видео можно увидеть, как клубы черного дыма поднимаются до самого неба, 

В Киеве на Новопечерских Липках произошел масштабный пожар - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook.

Как отмечается, возгорание произошло около 15:20 в ЖК "Новопечерские Липки" по адресу Драгомирова, 11. Сейчас на месте сейчас работают пожарные и дежурят медики.

По словам пресс-офицера ГосЧС Киева Александра Макушенко, на здании горит обшивка на 11 этаже. Пострадавших в огне не обнаружено. 

"Очень серьезный пожар прямо сейчас охватил Новопечерские Липки. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве возле одного из домов загорелся внедорожник Mercedes ML. Отмечается, что авто принадлежит жительнице столицы. Огонь был настолько сильным, что пламя стояло в несколько этажей. 


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