Кличко анонсировал реконструкцию "устаревшего" Крещатика

Мэр отметил, что главная улица Киева находится в "устаревшем виде", так как давно не ремонтировали основные магистрали города.

Примером для подражания и равнения Кличко назвал улицу Леонтовича, где мусорные баки убраны под землю, уложен новый асфальт, установлено современное освещение и высажены красивые газоны.

Добавим, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали более 500 км дорог и проездов. В этом году власти города планируют обновить 300 км.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", городской голова Киева Виталий Кличко принял участие в прощальных мероприятиях с американским сенатором Джоном Маккейном, которые состоялись в Вашингтоне.