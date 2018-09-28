11:21 28.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко анонсировал реконструкцию "устаревшего" Крещатика

Городской глава Виталий Кличко заявил, что в планах на 2019 год запланирована реконструкция улицы Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко анонсировал реконструкцию

Мэр отметил, что главная улица Киева находится в "устаревшем виде", так как давно не ремонтировали основные магистрали города.

Примером для подражания и равнения Кличко назвал улицу Леонтовича, где мусорные баки убраны под землю, уложен новый асфальт, установлено современное освещение и высажены красивые газоны.

Добавим, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали более 500 км дорог и проездов. В этом году власти города планируют обновить 300 км.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", городской голова Киева Виталий Кличко принял участие в прощальных мероприятиях с американским сенатором Джоном Маккейном, которые состоялись в Вашингтоне.


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