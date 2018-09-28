30 сентября ряд станций столичного метро могут закрыты из-за концерта

Такие меры будут приняты из-за проведением на стадионе концерта Энрике Иглесиаса. Так станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" перед началом концерта, а также после его окончания могут быть ограничение на вход, но не закрыты, для пассажиров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, коммунальное предприятие "Киевавтодор" проводит тщательный ремонт моста Метро, который соединяет правый и левый берег столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Отмечается, что на начальном этапе дорожники восстанавливают покрытие двух полос движения транспорта в направлении центра города. Также были выполнены работы по бетонированию монолитной плиты путепровода.