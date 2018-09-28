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1 октября в Киеве вводятся новые правила пользования парковочными талонами

В Киеве с 1 октября местные власти меняют правила использования месячных парковочных талонов и квартальных абонементов.

1 октября в Киеве вводятся новые правила пользования парковочными талонами

Также будет изменен внешний вид самого талонов. Как сообщил в пятницу, 28 сентября, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, отныне на талоне появилось поле для обязательного заполнения автомобильного номера, поэтому каждый талон закреплено только за одной машиной. Без заполнения этой графы талон является недействительным, - пояснил он, добавив, что талоны и абонементы можно приобрести онлайн, с бесплатной доставкой, в киосках, через агентов или непосредственно в офисе "Киевтранспарксервиса".

Давтян также рассказал, что абонемент на месяц на всех зонах стоит 630 гривен, во II и III зоне - 441 гривен, в III зоне - 315 гривен.

Абонемент на квартал - 1465 гривен с возможностью пользоваться любым парковочным площадкой предприятия в течение трех месяцев.

Приобретенный талон нужно положить на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида. Каждый талон на парковку защищен голограммой и уникальным идентификационным номером. Дизайн талонов меняется ежемесячно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине 27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила парковки автомобилей. Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" опубликован на сайте Верховной рады Украины. Закон призван ликвидировать стихийную парковку. Среди нововведений фотофиксация нарушений и бесконтактные штрафы.


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